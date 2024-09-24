豬欄違法建劏房 取締要嚴勿拖延

本屆政府高調成立「解決劏房問題」工作組，以定義劣質劏房及取締方式。當局揚言要在10個月內按四大目標提出建議，要言之，為「劏房」居住環境設定最低標準，例如樓宇安全、消防及衞生要求等；其次是針對不合最低標準的「劏房」提出取締方法；第三就是防止不合最低標準的「劏房」再增加；最後是提出有序解決方案，包括所需的行政和立法建議。呢，講就有紋有路好像很容易，實則單是第三點「防止不合最低標準的劏房再增加」已經做不到，而且劣質劏房沒有最差，只有更差。

本報上月初揭發有人擇居新界洪水橋的偏遠寮屋劏房，報道刊出後，多名當區居民向本報舉報，指出本報披露的寮屋劏房僅屬冰山一角，更指上述寮屋群有高達八成違規改建作劏房出租，而佔用人也要向業主租地，他們需要繳交每月約一萬元地租，而部分佔用人得知該地帶最快6年內被政府收地，不排除乘機改建劏房出租增加收入，「佢哋都係佔用人，依家改做劏房租上租！」

除了本報報道的鐵皮屋外，讀者更提供一張建於荒廢豬欄內，有人擺放一間獨立式組合屋的相片。該寮屋佔用人將組合屋放在豬欄內，再以約3,000元月租，出租予一名南亞人士。該豬欄環境惡劣，而組合屋也相當簡陋，租客將衣服及部分日用品放在豬欄內，內裏之雜亂可想而知，他亦親眼目睹有南亞人士出入該處。另一村民陸先生亦向本報舉報，指鐵路橋的另一端同樣有大量寮屋及牌照屋，他向本報提供地政總署的地圖，指出其中一個地段有寮屋在近年改建作多間劏房，並出租予南亞人士，他們多是短期租客，流轉率極高，村內經常出現陌生面孔，村民難免會憂慮治安因而惡化，故此向本報揭示有關亂象，並促請相關部門執法。

連豬欄建劏房一樣不愁租不出去，可見「屈室求存」的劏房戶是何等無奈，叫人見到都感到悽楚！然而，真要「告別劏房」又豈是容易？除了洪水橋偏遠地段，2012年屯門福亨村一個由豬欄改建的劏房式村屋，疑因電線短路失火，7名南亞住客及時逃出！事實上，新界各地的豬欄、雞寮劏房，元朗、屯門可稱得上是重災區，政府應定時巡查，並對有改建的劏房作出即時取締，否則根本無可能「防止不合最低標準的劏房再增加」！

高官一味強調在跨部門的協力下，一定可以逐步解決劏房這個香港社會的複雜問題。然而，就讀者給本報揭示的洪水橋偏遠寮屋建劏房，甚至將組合屋放在豬欄內出租的亂象，可知這個複雜問題未解決！地政總署發言人指，查詢地點屬舊批私人農地，並無用途限制，惟不得搭建未經批准的構築物（已登記寮屋除外）。元朗地政處派員視察後，發現查詢地點有部分構築物與寮屋登記紀錄或相關牌照/批准書的限制不符，處方已向相關人士發警告信，要求於限期前糾正，否則會採取進一步執管行動。對於違法改建之劏房，因存在治安、衞生、火警等隱患，有關當局執法務必要快狠準，切勿講多過做。