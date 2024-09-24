撥亂反正：去俄抗中 知易行難

上回講到，美俄兩國近年交惡後，仍然低調地履行着之前簽訂的國際太空合作協議，包括國際太空站的維修保養和日常營運，以及定期由雙方的太空船接載美俄與其他國家的太空人往返太空站。當中俄方的太空船來自國營航天集團，美國太空總署則已沒有自家研製的載人太空船，要依賴SpaceX、波音等私人太空探索科技公司的外判服務。

美國的載人航天技術一直領先全球，但自從1986年「挑戰者號」穿梭機升空失敗解體，再加上太空競賽的唯一老對手蘇聯其後也解體了，美國一度暫停了所有載人升空計劃。之後的多屆政府曾嘗試重啟或展開全新的計劃，但因為開發延誤、測試失敗及預算超支等問題而停滯不前。反而是SpaceX等私人企業和中國的航天科技不斷取得突破，大有後發先至、彎道超車之勢。

矢言要讓「美國再次偉大起來」的美國前總統特朗普，在2017年宣布啟動「阿提米絲計劃」。該計劃有3個重點，其一是目標再次把人類送上月球甚至火星，探索讓人類在外太空生活定居的可行性；其二是加強與SpaceX（其老闆馬斯克為特朗普的好友）等私人企業的合作，藉此加快研發、分散風險和引入私人投資，減輕美國政府的政治和財政壓力；其三是政治上的，就是在太空合作上正式與俄羅斯「脫鈎」，只會與歐洲（不包括俄羅斯）、加拿大、日本及以色列等親美友好國家合作，當然也沒有中國的份兒。

因應俄烏戰事爆發與國際太空站的使用壽命將至，俄方已準備好與美國分手。但SpaceX以直播自家火箭發射失敗爆炸而聞名，今次波音公司的「星際線」太空船亦首航就出事，連累兩名美籍太空人滯留太空站，令美方的「去俄抗中」計劃面臨沉重打擊。