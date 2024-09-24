自成一家：小心古巴導彈危機重演

根據牛頓第三定律，當兩個物體有相互作用，就會出現作用力與反作用力。將這個理論套用在國際關係領域，便可解釋為何中國影響力愈大，美國遏制的力度也愈來愈大。比方說，美國在亞太地區軍事圍堵中國，一向依靠航母和區內的多個軍事基地，但隨着中國軍力日益提升，這個圍堵網已逐漸無力對中國構成威脅，所以美軍早前和菲律賓聯合軍演，借故在當地呂宋島臨時部署了「堤豐」陸基中程導彈系統，至今仍未撤走，意圖加強向中國施加軍事震懾。

別小看美國有意在菲律賓部署「堤豐」，其影響非常深遠。首先，該系統可以令射程達兩千公里以上的中程導彈，覆蓋中國東部沿海大部分城市及周邊的軍事基地，改變中美雙方在亞太區的軍事抗衡力量。其次，「堤豐」的特點是靈活機動，只需要數台發射車就能啟動，毋須建立專門的發射陣地；而且，中程導彈的飛行時間與洲際導彈相比更短，將令中國導彈防禦系統的攔截難度加大，嚴重威脅到中國安全。

美國在日韓菲皆有軍事基地，華府本來最希望在日本部署「堤豐」，不過此舉肯定會激怒北京，並把大量導彈瞄準日本，東京政府一直不敢安裝，美國於是改而游說菲律賓。菲律賓總統小馬可斯上台後全面倒向美國，不排除會就此大開綠燈。

上世紀60年代蘇聯計劃在古巴部署導彈，結果觸發蘇美兩國激烈對抗，甚至幾乎發生核戰。美軍這次若要在菲律賓部署「堤豐」，北京一定會用盡方法阻止，隨時出現亞太版「古巴導彈危機」，本已緊張的中菲關係也會更加緊張。如果說過去中菲兩國最多是在海上爆發衝突，以後菲律賓本土肯定會成為中國軍隊重點瞄準的目標。