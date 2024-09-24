冰鑑春秋：賴清德閹割立法權

可能引起政治風暴的廢死釋憲案結果出爐，表面上是大法官判決死刑有條件合憲，滿足了人權團體與反廢死民眾的需求，避免了民意的反撲；實際上大法官的決議不僅讓台灣「實質廢死」，更進一步閹割了立法權，讓民進黨向完全獨裁再次前進。

大法官雖然沒有直接判定死刑違憲，卻設下8道門檻，讓往後台灣幾乎不可能有人被判死刑！更糟糕的是，大法官按理說僅有對憲法的解釋權，至於法律要怎麼制訂，應該是立法院的事。現在大法官卻直接指示應如何立法，這種越俎代庖的公然越權做法，等同讓立法院形同虛設，以後無論立法院制訂任何法律，只要民進黨不喜歡，就可指揮大法官翻案，甚至修改成民進黨需要的模樣，那還要立法院幹甚麼？

若說這種說法是杞人憂天，那麼最好的明證就是，上會期通過的「立法院職權行使法」等法案，賦予了立法院調查權與增設藐視國會罪，民進黨立刻提出釋憲，屆時只要大法官不同意，就等於打回原形、大家白忙一場。尤有甚者，上會期通過的「原住民保留地禁伐補償」將補償金從每公頃3萬元新台幣增為6萬元，民進黨居然乾脆直接不編！在野黨因此退回總預算案後，民進黨黨團總召柯建銘就揚言要提出釋憲。可見未來只要任何立法院通過的議案，民進黨都可透過大法官會議翻盤，這種消滅立法權的做法，不是獨裁又是甚麼？

依台灣現行的體制，對民進黨這種蠻橫的做法已毫無制衡能力，唯一能改變現狀的，就只有等2028年拉下賴清德，並逐步汰換民進黨提名的大法官後，才能讓整個機制回歸原本設定的架構。但若在野黨仍然各懷私心，民進黨依舊能靠40%的支持掌權，那台灣人就是自尋死路了。