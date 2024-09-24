橫眉冷看：沒想過要當霸主

有時候我在想，假如在這類論壇上，突然有人提出，既然今日中國的軍事、經濟實力都已超英趕美，我們的生存空間何必再局限在960萬平方公里之內，倒不如效法昔日的大英帝國，在全球各處攻城略地，成就另一個日不落王朝吧。我想他此話一出，定然會使舉座皆驚，接着會被人群起而攻之，反對宣揚帝國主義思想。誠然，今日的中國比以往富強，但在新一代中國人的基因當中，壓根兒就容不下霸權意識。中國貧弱時，我們不希望被別人欺侮；到中國強大時，我們的年輕一代，大多也會抱着「己所不欲，勿施於人」的精神，不會想將自己的幸福建立在別國人民的痛苦上。