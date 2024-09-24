龍吟虎嘯：是打是和誰說了算

在美國11月總統選舉之前，俄烏戰爭、巴以戰爭都不可能通過談判解決問題，「最好」的狀況是維持現狀，不死不活拖着；最可能出現的情況，是交戰一方或雙方採取加劇和擴大化軍事行動，為爭取美國大選後自己能處於主動位置——無論談打都有利。

在俄烏戰場，俄羅斯是擴大打還是維持現狀，自己說了算；烏克蘭則沒有「話語權」，要由美國說了算。俄烏之戰打到現在，俄羅斯的庫爾斯克雖然被烏軍佔據了約1,000平方公里土地，莫斯科附近及不少境內目標受到烏軍空中打擊，但總的戰場形勢和戰略態勢，莫斯科仍佔上風；烏克蘭和北約的攻勢早成強弩之末，其有生力量損失極為慘重，難以持久，更難抵擋俄軍發起強大攻勢。

現在俄羅斯總統普京不急，等待冬季到來前布好口袋，在那荒無人煙、沒有多少軍事戰略價值的千里土地困死烏軍；現在最急的是烏克蘭，打下去不能，拖下去必死。「烏克蘭之事就是美國之事」，烏國能不能打，取決於美國願意不願意出錢出力出武器繼續打，這個決斷不易下，烏克蘭總統澤連斯基只能乾着急。現在，澤連斯基只能把全部希望寄託在訪美向拜登呈上精心炮製的「勝利計劃」。據他吹噓，這個「勝利計劃」有良好且強大的軍事內容，「可以大大強化烏克蘭」。然而，所謂「良好且強大的軍事內容」是甚麼呢？恐怕就是讓美國提供更多更先進、更猛、更具殺傷力的武器彈藥，甚至讓美國、北約出兵與俄羅斯開戰吧？

澤連斯基從來善於狂想、妄想，有此計劃不足為奇，問題是拜登會不會被「嚇親」呢？當然，老奸巨猾、功名心極強的拜登，為了某種不可告人的私欲，不排除吸取「勝利計劃」的「合理成分」，下注若干賭一鋪，戰事遂擴大也。至於巴以之戰打成甚麼情況，談也好，打也好，都和美國大選無關，這些是以色列、內塔尼亞胡政府說了算。對此，拜登只能很沮喪、很傷心。