坦言集：猶太復國

以色列政府奉猶太教之名，在巴勒斯坦實行種族清洗，信奉基督教的歐美各國都不敢對之制裁、懲罰，反而輸送武器與金錢，供其繼續推行種族主義的暴行，殺害千萬巴勒斯坦平民，尤以婦孺為最多數。顯然，這些國家及它們的基督教與猶太教是同流合污，間接地應為以色列政權種族主義暴行負責，甚且互為推手，狼狽為奸。

基督教，無論東正教、天主教與新教都信奉耶穌為救世主，神派遣來救贖世人，不分種族。耶穌本為猶太人，他創立的基督教是對猶太教進行革命，把部落神教改革為普世宗教，不為一族的利益而欺壓其他民族。他的生與死代表打破猶太狹隘偏私的牢籠而成普世信仰，不是猶太人的宗教，而是所有世人的宗教，他的教理反映在新約聖經的各章，與猶太種族主義部落神權的舊約聖經是根本相反的。

只可惜基督教教會開始便背棄耶穌的教訓，把舊約聖經與新約聖經並列，把耶穌主張的普世救贖，與猶太教的單只猶太人才可獲神庇護的部落宗教混雜。耶穌的革命被篡奪，也使基督教遺傳了猶太教排斥、攻擊異教徒的基因，表現在十字軍東征，根本上源自猶太教摩西率族出埃及，侵略迦南之地的歷史先例。

基督教的戰爭侵略傾向，使得它與猶太教在歷史上乃至當代有許多朋比為奸的事例，抹殺了耶穌宗教革命開創基督教的初心。或許正因如此，今天基督教與猶太教、猶太族在政治、社會、經濟的合作日趨緊密。相反，基督教與同源也同屬普世宗教的伊斯蘭教卻成生死惡鬥。即使今天以國在巴勒斯坦的種族清洗，只有天主教教宗的微弱批評，見不到歐美的天主教、基督教和東正教教會的譴責，反而它們之間有各種各樣、千絲萬縷的關連。是耶穌的宗教革命已被篡奪？抑或是猶太復國主義已滲入基督教各教派之中，用金融、政治關係，也借美國霸權來操控它們？

在烏克蘭，正有東正教內烏克蘭與俄羅斯教會之爭，和對東正教的政治迫害。以色列在耶路撒冷打擊伊斯蘭教的同時，亦排斥基督教。把耶路撒冷再定為以色列首都，猶太教將進一步排擠乃至撤銷基督教、伊斯蘭教在當地的聖地。猶太復國主義的宗教清洗正在展開新戰線。

作為普世宗教，為甚麼天主教、基督教不嚴厲地用行動抑止猶太復國主義的宗教與種族清洗？