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火槍煮中藥爆炸 女住戶面身燒傷
女事主燒傷送院。（文健雄攝）
【本報訊】前日晚上9時許，長沙灣集輝街2至12A號耀輝大廈樓上單位一名姓楊（31歲）女住戶，於家中以手提式石油氣噴火槍煮中藥時，有氣體發生爆炸。救援人員接報趕至，女事主面及身體被燒傷，經敷治後由救護車送瑪嘉烈醫院治理，正留醫深切治療部。意外原因有待調查。
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