要聞港聞

火槍煮中藥爆炸 女住戶面身燒傷

女事主燒傷送院。（文健雄攝） 女事主燒傷送院。（文健雄攝）
女事主燒傷送院。（文健雄攝）
【本報訊】前日晚上9時許，長沙灣集輝街2至12A號耀輝大廈樓上單位一名姓楊（31歲）女住戶，於家中以手提式石油氣噴火槍煮中藥時，有氣體發生爆炸。救援人員接報趕至，女事主面及身體被燒傷，經敷治後由救護車送瑪嘉烈醫院治理，正留醫深切治療部。意外原因有待調查。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc