港鐵站交收 騙徒擸走iPhone16 Pro蹤杳

【本報訊】昨日下午約3時15分，執法部門接獲一名姓李（31歲）男子報案，指他在數日前購得一部最新型號的「沙漠金」iPhone16 Pro手機，昨日以大約9,000多元「蝕讓」予一名男買家，雙方相約在港鐵中環站H出入口交收之際，有人施計擸走手機，然後乘坐列車逃走。警員抵達現場，向事主了解交易情況及賊人特徵，正翻查港鐵站的「天眼」片段，追緝一名身高約1.8米、中等身材，穿藍衫白褲、黑色袋及戴口罩的男子歸案。