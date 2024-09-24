港鐵站交收 騙徒擸走iPhone16 Pro蹤杳
【本報訊】昨日下午約3時15分，執法部門接獲一名姓李（31歲）男子報案，指他在數日前購得一部最新型號的「沙漠金」iPhone16 Pro手機，昨日以大約9,000多元「蝕讓」予一名男買家，雙方相約在港鐵中環站H出入口交收之際，有人施計擸走手機，然後乘坐列車逃走。警員抵達現場，向事主了解交易情況及賊人特徵，正翻查港鐵站的「天眼」片段，追緝一名身高約1.8米、中等身材，穿藍衫白褲、黑色袋及戴口罩的男子歸案。
未核實過數已交機
消息指，事主當時相約買家在閘外交收，並依時抵達等候，期間收到買家傳來一張銀行入數紙，當他打算查看網上銀行核實之際，對方突然現身眼前稱要取機。事主不虞有詐，隨即將手機交予對方，並目送他進入驗票閘機，相信是乘坐列車離開。事主稍後再檢查銀行帳戶，方知未有收到對方轉帳，惟對方已經不知所終，只好報案處理。
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