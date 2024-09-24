3車連環相撞 外籍女乘客受創

西貢及將軍澳兩車禍致兩傷！兩名外籍男女，昨晨駕乘私家車途經西沙路失事，撞及前面另一輛私家車，捱撞的私家車亦失控與一輛中型貨車相撞，造成3車串燒意外。肇事私家車車頭毀爛不堪，掉頭橫亘路中，零件甩脫散落地上，捱撞私家車亦頭尾損毀。肇事私家車六旬外籍女乘客報稱胸口痛，由救護車送院治療。另外，將軍澳一輛電單車駛經迴旋處時，疑因天雨路滑跣胎翻側，鐵騎士受傷送院救治。

昨日早上8時許，74歲外籍男子與66歲外籍婦人，駕乘私家車沿西沙路往馬鞍山方向駛至西貢水浪窩時，前面一輛私家車停下擬右轉入往榕樹澳的支路。豈料，外籍漢所駕的私家車懷疑收掣不及，「嘭」一聲猛撼前面的私家車，由於撞擊力巨大，捱撞私家車被推前撞及另一輛中型貨車。外籍漢的私家車餘勢未了，最後掉頭橫亘路中。

私家車收掣不及肇禍 外籍漢所駕的私家車車頭嚴重損毀，零件脫落散滿一地，途經司機見狀停車兼報案。救援人員接報趕至，證實肇事私家車上外籍女乘客胸口痛楚，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。該名七旬外籍司機、捱撞私家車姓陳（34歲）女司機、及姓馬（48歲）中型貨司機均沒有受傷，留在現場協助調查意外原因。受事件影響，現場來回線交通一度受阻，直至清理後才回復正常。

鐵騎士路滑跣胎翻側 不足兩小時後，一輛電單車駛經將軍澳寶邑路與至善街交界迴旋處時，疑因天雨路滑失控自炒，姓張（38歲）男鐵騎士人仰車翻倒地受傷，駛經的其他車輛司機紛紛扭軚避讓，其後代為報案。救護員接報到場，發現張男頸、腰及手部受傷，他接受包紮後，被送往將軍澳醫院作進一步治療。據悉，事主疑為外賣員，意外後路面散落多個外賣飯盒。