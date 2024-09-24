涉酒店偷板腦 警員還押10‧28再訊

【本報訊】一名男警被指在牛頭角一間酒店的大堂，偷去別人的iPad Pro，連充電線及插座，總值5,200元，因此被控一項盜竊罪，案件昨日在觀塘裁判法院再訊。被告暫時毋須答辯，裁判官把案押後至10月28日再訊，被告須續還押。

包括充電線及插座值5200元 31歲被告許浩誠，報稱是警務人員。他被控於2024年7月21日，在觀塘區牛頭角宏光道15號君立酒店大堂，偷竊一部iPad Pro、一個67W充電插座及3條充電線，總值5,200元，而上述物品為李世林的財產。

警員不時捲入盜竊案。其中35歲男警周君衞，於2024年1月13日，在屯門華都花園商場一樓42、48B及52號舖，承認在夾公仔店用磁石拖出9隻公仔，總值2,044元，被判履行240小時社服令。50歲女警劉潔兒，在2022年5月21日於尖沙咀國際廣場UG層TWIST內，涉偷竊一頂黑色帽，價值5,670元，經審訊後被裁定盜竊罪成，並於2023年被判入獄3個月，但緩刑12個月。案件編號：KTCC 1480/2024