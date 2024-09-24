無套姦11歲女 獸父囚10年

事主患嚴重抑鬱 官斥差劣須重罰 沙田一名運輸工於2021年在一個月內，於公屋住所3度無套強姦年僅11歲的女兒。他在被捕後承認「搞咗佢」，並說「好後悔對個女做咗呢啲傷天害理、禽獸不如嘅事，我無面目見我個女」。他早前承認3項強姦罪，昨在高院被判囚10年。法官陳慶偉引述事主創傷報告，顯示她於事後患嚴重抑鬱，報告建議她接受心理治療。法官批評被告嚴重違反誠信，無視事主說不，令她受傷害，形容是同類案件最差劣的一種，判刑須具阻嚇性。

39歲匿名被告以英文字母「L.K.H.」作代號，他報稱是運輸工。被告承認於2021年3月至4月30日期間，3度強姦女童Ｘ。法官昨判刑時，斥責被告把自己的性慾看得比女兒痛楚更重。法官又指很多時候抑鬱問題都會影響事主一生，判罰須具阻嚇性，以監禁11年至12年為3項控罪的量刑起點，因被告認罪、量刑整體性，把刑期調整至監禁10年。

案情指，被告跟女友Y同居，兩人育有一子一女。女事主Ｘ於2010年出生，案發時11歲，其胞弟細她3年，4人同於沙田一公屋單位居住。第一次事件發生於2021年3月中，被告進入Ｘ的房間，見Ｘ躺在碌架床的下格，被告上前撫摸Ｘ的胸部，脫去Ｘ的褲及內褲，再將手指插入Ｘ的陰道。之後，被告在沒使用安全套的情況下，將陰莖插入Ｘ的陰道，最後抽出陰莖，在手上射精。被告於事後向Ｘ道歉，並要求她不要將事件告訴母親。

被捕後認「搞咗佢」 第二次事件發生於2021年4月上旬，被告在主人房床上摸Ｘ的胸部，沒使用安全套便將陰莖插入Ｘ的陰道，期間Ｘ說「唔好！」但被告沒理會她。最後一次事件發生於2021年4月下旬，當時Ｘ的胞弟亦在場。被告在主人房床上，無用安全套將陰莖插入Ｘ的陰道，Ｘ感劇痛，要被告走開，又曾大叫被告名字。被告明白Ｘ的意思是說「唔好」，但他沒理會。事後，Ｘ走到洗手間哭泣。2021年5月13日，Ｘ把事件告知母親。被告於同年9月9日被捕，在警誡下稱：「我好後悔對個女做咗呢啲傷天害理、禽獸不如嘅事，我無面目見我個女，因為我搞咗佢。」案件編號：HCCC 387/2023