空郵運力增 今起恢復多個目的地

【本報訊】香港郵政公布，由於空郵運載力逐漸增加，以及其他郵政機關協助轉運郵件，今日起恢復寄往多個目的地的郵政服務。

包括特快專遞空郵包裹 恢復服務的類別目的地包括，經特快專遞到黎巴嫩、馬里亞納群島、馬紹爾群島、波多黎各、薩摩亞（美國屬土）、美屬處女群島；經易網遞+到黎巴嫩；經空郵信件及郵包到巴哈馬、百慕達、加羅林群島、開曼群島、哥斯達黎加、法屬圭亞那、法屬西印度群島（瓜德羅普島）、伊拉克、約旦、科威特、黎巴嫩、馬拉維、馬里亞納群島、馬紹爾群島、薩摩亞（美國屬土）、托爾托拉島、美屬處女群島。

經空郵包裹到百慕達、約旦、黎巴嫩、馬里亞納群島、薩摩亞（美國屬土）、南非、美屬處女群島；經平郵信件及郵包到巴哈馬、百慕達、開曼群島、法屬圭亞那、法屬西印度群島（瓜德羅普島）、伊拉克、馬拉維、托爾托拉島；經平郵包裹到百慕達、開曼群島、法屬圭亞那、法屬西印度群島（瓜德羅普島）、馬拉維。

另外，寄往巴哈馬、百慕達、開曼群島、法屬圭亞那、法屬西印度群島（瓜德羅普島）、伊拉克、馬拉維和托爾托拉島的郵件航運時間或較長。