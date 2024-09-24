機場上月單日客運量逾17萬人次 疫後新高

【本報訊】機管局昨日公布8月的航空交通統計數據，顯示上月18日單日客運量超越17萬人次，再創疫後新高。所有類別旅客都較去年同月明顯上升，當中往來東南亞、中國內地及日本於月內錄得最顯著升幅。

據機管局最新數字顯示，8月高峰期的單日客運量超越17萬人次。在上月18日，香港國際機場接待了174,600人次旅客，再創疫後新高。較去年同月相比，包括香港居民、訪客及轉機/過境旅客在內的所有旅客群體均明顯上升，當中往來東南亞、內地及日本於月內錄得最顯著升幅。

今年首8個月，客運量上升至3,490萬人次，航班起降量增至237,435架次，較去年同期增長43.5%及41.4%。貨運量則按年增加16.5%至約320萬公噸。在過去12個月，客運量同比飆升77.1%至約5,010萬人次，航班起降量上升56%至345,615架次；貨運量則錄得15.9%，達到480萬公噸。

貨運方面，香港國際機場的貨運量於今年8月持續錄得雙位數同比升幅，出口貨運量仍是主要增長動力，較去年同月增加14.6%。本月進出歐洲、東南亞和中東的貨運量出現最龐大增幅。

兩東南亞航空公司加盟 此外，香港國際機場歡迎印尼亞洲航空及泰國獅子航空兩間航空公司加盟，將於10月分別開通連接香港及印尼與泰國的客運航線；機場亦分別於8月及10月新增帕勞科羅爾，以及沙特阿拉伯利雅得兩個客運航點，進一步擴大機場的航空網絡。