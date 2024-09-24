港鐵9‧28至10‧13加開950班次

港鐵表示，下周二當天全港各區會舉辦超過400項慶祝活動，包括晚上將進行維港煙花匯演。為方便乘客外出，8條鐵路線包括港島綫、荃灣綫、觀塘綫、南港島綫、東涌綫、東鐵綫、屯馬綫及迪士尼綫，將於多個下午、晚上及其他不同時段，分別加密班次。其中，港島綫、荃灣綫及觀塘綫晚上加密至約3分鐘一班車；屯馬綫晚上個別時段會加強服務，約3分鐘至4分鐘一班車；南港島綫全日大部分時間均會加強服務；而東鐵綫在早上及晚間時段，南行及北行來往金鐘至羅湖，以及落馬洲站均會行駛更頻密的班次。至於本周六至10月13日期間，港島綫、南港島綫、東鐵綫及迪士尼綫將於不同日子及時段加密班次。其中南港島綫及迪士尼綫會在早上及晚上時段加強列車服務，方便乘客前往及離開海洋公園及香港迪士尼樂園；東鐵綫南行及北行班次亦會比平時頻密。