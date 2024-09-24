許智峯被頒「不開始令」 破產期未正式計算

許智峯

【本報訊】被港府懸紅100萬元通緝、流亡澳洲逾兩年的前議員許智峯，早前被律政司入稟高等法院作破產呈請，並於今年2月被法庭頒令破產。破產管理署就許智峯破產一事申請「不開始令」，高院法官陳靜芬昨批准該申請，意味許的破產期現時仍未正式開始計算。

流亡澳洲逾兩年 破產呈請方為律政司司長，答辯人則是許智峯。雙方昨日均沒有派出代表到庭。一般而言，首次破產人士的破產期由破產令生效當日起計，4年後自動解除。按現時《破產條例》規定，若破產人沒出席受託人指明的初次會面，或沒提供相關財產等資料，受託人有權申請「不開始令」，即暫停計算破產期，自動解除破產日期因而延後，直至破產人遵守相關條款。

資料顯示，許於早前共涉及4宗刑事案並獲准保釋，當時為立法會議員的許於2020年聲稱因要到丹麥外訪，獲法庭批准其離港，但隨後即宣布「流亡」。律政司其後指控他涉刑事藐視法庭，高院於2022年在許缺席下裁定藐視法庭罪成，判囚3年半，並須向律政司支付懲罰性訟費。

除刑事案件外，許亦涉其他民事案須支付律政司訟費，包括他入稟要求執法部門公開催淚彈成分，在潛逃後要求撤回案件其後又改變主意，最終被中止聆訊且須支付律政司訟費；就西灣河警員開槍案提私人檢控遭撤銷，再申請司法覆核敗訴，並須支付律政司訟費。案件編號：HCB 7034/2023