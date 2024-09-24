哀悼刺警者案 高院今處理港大生保釋申請

張敬生

【本報訊】香港大學學生會評議會2021年7月通過「哀悼」恐怖襲警者的動議，4名港大生被控違反國安法下的宣揚恐怖主義罪。4名被告承認煽惑他人有意圖而傷人的交替控罪，去年10月在區院被判入獄24個月。上訴庭於本月裁定4人上訴得直，下調刑期至監禁15個月。其中一名上訴人上周五（20日）向高院申請人身保護令，指因獄中行為良好，應獲刑期扣減即時釋放。法官昨經開庭後押後至10月3日正式聽取雙方陳詞。該港大生再申請保釋，高院將於今日處理保釋申請。

申人身保護令促即時釋放 申請人是張敬生（21歲），答辯人是懲教署署長。申請人去年與事件中其他3名被告，即杜林丞亨（21歲）、郭永皓（22歲）及容頌禧（21歲），均承認交替控罪，指他們於2021年7月7日煽惑他人有意圖而傷人。4人原被控的宣揚恐怖主義罪則獲撤銷。他們同被判入獄24個月。4人不服刑罰上訴，高院上訴庭於本月下調4人刑期至15個月。到上周五，張敬生向高院申請人身保護令，認為計及獄中行為良好，應獲三分之一刑期扣減，即時獲釋。

此申請原先由法官高浩文處理，但至昨日改由國安法指定法官黎婉姬審理。申請方指，申請人所承認的控罪與國安法無關，擬就事件申請司法覆核，希望申請臨時濟助，讓申請人先保釋外出，再等候法庭審理覆核申請。由於申請人認罪前，高院已批准他保釋，考慮到現時香港已經由治及興，因此法庭現在亦應批出他擔保外出。

答辯方則認為，案件與國安有關，並反對讓申請人保釋，指出張敬生獲保釋已經是3年前，懲教署等部門最新經審視後，不認為張敬生沒有危害國安的風險。答辯方續稱，到昨午開庭前兩小時，才知道申請方有保釋申請，冀法庭給予時間，讓答辯方索取進一步指示。法官稱，相信3年前高院批准張敬生保釋時，已經顧及危害國安風險，但最終同意押後聽取陳詞。案件編號：HCZZ 75/2024