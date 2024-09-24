啟德體育園將進行5次大型活動測試

【本報訊】可以容納5萬人的啟德體育園預計於明年第一季開幕，立法會工作小組早前視察體育園及其他九龍東核心基建設施。他們表示，場館已安裝座椅、音響和播放裝置，將進行大型活動測試。據議員透露，政府將會進行5次大型活動測試，涉及至少5,000人，將測試人流管理、人流疏散、噪音管理，以及機電安全等內部測試。相關測試預計在明年4月英國樂隊Coldplay來港演出前完成。另外，亦有議員指未來體育園舉辦活動人流量大，期望港鐵可配合人流疏導工作。

港鐵公司回應指，作為啟德體育園附近的交通配套之一，港鐵一直與相關部門和啟德體育園有限公司保持緊密溝通，並將全力配合，與各持份者一起支持香港舉辦各類型盛事。就未來啟德體育園將舉辦不同性質活動，對服務和車站各類人流安排的需求，港鐵會配合整體計劃作出相應安排。

內部「似模似樣」 租出8成商舖 對於體育園內部情況，有去視察的議員鄧家彪指主場館已鋪滿座椅，亦有完善音響和播放裝置，包括有大型LED屏幕之類的設備，形容進度「似模似樣」。同行的議員盧偉國指，視察時有親自試行離開路線，指體育園用來疏散觀眾的道路空間比香港大球場多。他指出大多觀眾會經宋皇臺站和啟德站離開體育園，期望港鐵配合疏導人潮。對於體育園商舖，鄧家彪引述園方表示，八成商舖已出租，不少店舖期望把握聖誕檔期，於12月開業，認為場地對文體旅發展有絕對幫助。

另外，工作小組又到甲級商廈「海濱匯」、騰訊眾創空間當地視察，鄧表示海濱匯出租率達九成以上，眾創空間有20多個創業者。議員陳振英形容該區「活躍」，電動車泊位及餐廳等配套亦足夠。