曹貴子屢傳借款未還 債權人入稟申破產

【本報訊】近年屢次被指借款未還，遭不同人士入稟追債的商人曹貴子，於上周五（20日）遭其中一名債權人入稟高院申請破產。據司法機構網頁顯示，該宗破產案已排期於今年11月19日下午2時半作首次提訊。

合共被追債5.7億 破產呈請人為蔡振忠，答辯人則是曹貴子。翻查資料，截至本年6月，曹貴子分別被不同債權人士追討472萬元至2.2億元不等的貸款，合共被追債高達約5.7億元。

除個人債務外，康宏環球全資附屬的康宏財務，於2018年亦曾入稟高院民事控告曹貴子及一批被指與曹有關連的個人及公司，指其在決定利用康宏放貸及收購公司時處理不當，令康宏蒙受巨額損失，因此向被告索償逾7.1億元。

上訴庭在2020年下令凍結曹貴子超過7.6億元。兩家公司於同年入稟高院向曹追討逾3億元，向高院申請解凍曹貴子部分資產以執行判決。高院於今年6月頒下判詞，批准有關申請。判詞透露，曹貴子曾不諱言自己債台高築，無法償還，很大機會即將面臨破產。案件編號：HCB 6528/2024