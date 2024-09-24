主要巴士線削班 高峰時間上車難 南區叫慘

政黨促落實香港仔隧道轉乘站 政府去年底指出興建港鐵南港島綫西段運輸及成本效益不理想，本年內敲定合適的替代運輸系統技術方案。有政黨調查發現，近三分二南區市民以巴士作主要出行方式。該政黨指南區巴士班次路線重複而不平均，居民出入主要路線被削減、高峰時間無法上車需要多等20分鐘。他們建議巴士公司加開班次、增加接駁到港鐵站的班次，政府應盡快落實香港仔隧道轉車站。

90%人不滿目前安排 該政黨在今年8月底至9月初，以問卷形式訪問336名市民，發現66.1%受訪市民以巴士作為主要交通工具，接近90%受訪者指出目前班次安排不能滿足需求或有待改善。該政黨分析指，班次安排是影響乘客滿意度的「關鍵指標」。

對於目前路線刪減，區議員李嘉盈表示，有居民出入的主要路線被削減。例如城巴的973號線來往尖沙咀及赤柱，在非繁忙時間被削減班次。她表示，該路線是赤柱居民出入的主要路線之一，反問削減班次是否合理。她又指出港鐵站不能取代巴士站點，指出利東邨在港鐵站落成後巴士班次或路線減少，以往巴士會途經銅鑼灣中心的百貨公司；但現時只會經過非核心地帶，令居民需要多走一段路。

區議員朱立威建議，加強屋邨到區內中心點的班次，方便長者及家庭出行。他又建議班次應該加開，減少市民等待時間、高效率地接載市民，同時應該增加由南區前往東區的特快專線巴士，方便居民前往商業區和學校。

至於繁忙時間班次安排，社區幹事甄智建指，居民高峰時間無法上車導致遲到，需要多等15至20分鐘。他舉例，前往香港仔的70P號線從中環開出到灣仔已經滿座，指出問題在於塞車或隧道車輛倒灌，建議巴士公司安排車輛接載或提供即時資訊。

途經車站雷同倡整合 路線重整方面，來往南區和北角的38和42號線，目前除了分別由置富及華富開出，途經的車站基本上一樣。區議員張偉楠指出，巴士公司在非繁忙時間將兩條路線整合，希望巴士公司能開源節流，優化路線並減少虧損。

他們期望政府參考大欖隧道轉車站，以香港仔隧道收費廣場作為轉乘站，設計為南區連接港島北和九龍的交通樞紐。同一政黨的議員陳學鋒去年底曾在立法質疑南港島綫西段是「空頭支票」，被問到與部門跟進情況，張偉楠指最近有向政府反映意見，等待政府年底發布報告及研究輕鐵等接駁替代方案。陳學鋒則補充，長遠來說若建南港島綫西段，有可能經香港大學站前往新界甚至前海。