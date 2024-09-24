政府電子服務 明年「智方便」全覆蓋

【本報訊】創新科技及工業局局長孫東昨日在有關低空經濟的論壇致詞時指，當局正全面升級「智方便」平台，預計於明年讓所有政府電子服務採用「智方便」平台，正全速構建「數碼企業身分」平台，讓企業在使用電子政府服務或進行電子商務活動時，可以安全便捷地認證企業身份，簡化流程，促進企業進行數碼轉型。

孫東表示，新成立的數字政策辦公室已完成對73個決策局和部門的電子政府審計，將於今明兩年陸續推出超過110項數字政府及智慧城市的方案，利用人工智慧和聊天機械人等科技，以及促進部門之間的數據互通等，向公眾提供更便捷和高效的公共服務。

撥款30億 促進AI生態圈發展 他稱，當局正全速構建如同企業版智方便的數碼企業身份平台，讓企業在使用電子政府服務或進行電子商務活動時，可以安全便捷地認證企業身份，簡化流程，有助促進企業進行數位轉型；而數碼港正籌備設立的人工智能超算中心，首階段設施將於今年內投入服務。政府將撥款30億元推行為期3年的資助計劃，促進香港人工智能（AI）生態圈的發展，亦會積極加強與大灣區的聯繫，讓灣區在全球智慧城市中更具競爭力。