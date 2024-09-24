走私450公斤乾魚翅 巴西抵港內地女囚1年

【本報訊】一名持中國護照的女子於去年11月從巴西抵港時，其行李內被發現逾450公斤乾魚翅，其中約100公斤屬瀕危鯊魚魚翅，被控非法進口瀕危物種。該被告於昨日在區域法院承認控罪，被法官李慶年判監12個月。法官指法庭須向公眾發出清楚和明確訊息，以打擊所有非法捕殺易危/瀕危物種，繼而將它們運送出口等行為。

39歲女被告胡莉莉於去年11月23日從巴西經埃塞俄比亞飛抵本港。經海關攔截及轉介，漁農自然護理署人員在被告的15箱寄艙行李內發現《保護瀕危動植物物種條例》管制的乾魚翅，而該名女被告未持有任何有效的《瀕危野生動植物種國際貿易公約》文件。漁護署人員隨即檢取行李內逾450公斤乾魚翅作進一步調查。

其中百公斤屬瀕危鯊魚物種 經詳細檢驗證實該批魚翅涉及多個鯊魚物種，當中約100公斤屬《公約》附錄II物種的鐮狀真鯊、長鰭真鯊及雙髻鯊魚翅，價值約44萬元，漁護署遂以非法進口瀕危物種檢控該名被告。案件編號：DCCC 158/2024