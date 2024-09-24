管制即棄塑膠 首階段見成效

改變習慣循序 80%顧客已不需外賣餐具 管制即棄塑膠新法例今年4月22日起開始實施，管制分兩階段實施，第一階段禁止銷售、禁止向外賣顧客提供發泡膠餐具和飲管、攪拌棒、碟、進食用具此4類體積細小而回收困難或已有成熟替代品的即棄膠餐具，並禁止餐飲處所向堂食顧客提供全部9類即棄膠餐具，適應期還有一個月便完結。環境及生態局昨日表示，會按照減塑成效等因素，檢視逐漸擴大法例的管制範圍和內容。

環境及生態局在社交平台發文指，管制即棄塑膠新法例實施5個月以來，至9月中，連鎖食肆表示約八成顧客已選擇不需要外賣餐具，食肆方面約有三成甚至不再提供任何外賣餐具，零售和酒店業超過95%符合新法例要求，許多店舖、企業集團和社會團體都用各種方式參與推廣源頭減少塑膠的訊息，一個全新的「綠色走塑」文化正被建立中，情況令人鼓舞。

建立社會「走塑」文化為目標 該局稱，在過去5個月的適應期內，環保署派員巡視了超過46,700間食肆、零售店、酒店及賓館，集中宣傳教育、提供建議和資訊，協助企業減少使用即棄塑膠。政府提醒所有商戶，適應期還有一個月便完結，還未準備好的便應盡快採取行動，如需要替代品的資訊，可以到訪環保署的「綠色餐具平台」，或聯絡環保署熱線；亦已向所有在訪問期間仍未採取行動的商戶發出信函，提醒盡快在適應期完結前調整業務，和提供相關資訊。

該局又稱禁止售賣和提供若干即棄塑膠餐具和一些產品「只是一個起點」，香港即使還在適應期，但已見到很多人改變習慣自帶餐具，減少即棄。該局重申建立社會的「走塑」文化是最終目標，未來會主力加強宣傳教育，輔以在適應其後進入執法期，可望會有進一步成效。