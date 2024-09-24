多部門調查舒適堡案 當局：不宜公開討論細節

【本報訊】連鎖健身中心「舒適堡」暫時全線結業，旗下員工生計大受影響。多名立法會議員本月較早時去信立法會經濟發展事務委員會、人力事務委員會主席，建議兩個委員會就此召開聯席會議。商經局局長丘應樺回覆立法會的文件中指，經諮詢多個部門及消委會後，認為相關跟進工作仍進行中，現階段不適宜公開討論個案細節。

商經局局長丘應樺上周五（20日）向兩個事務委員會秘書處回信指，政府高度關注近日涉及一連鎖健身美容集團突然宣布暫時全線結業的事件，並已成立跨部門專責調查小組集中就商品說明條例的不良營商手法，以及有否涉及其他刑事罪行方面聯合作重點跟進調查；執法部門的商業罪案調查科亦已成立專案小組，正循詐騙和虛假陳述方向調查，執法部門會在不影響調查下公布進展。

勞工處迄接720舒適堡僱員求助 丘應樺又在文件指，進行刑事罪行調查的同時，局方留意到社會各界就如何為消費者在預繳式消費方面提供更好保障提出建議，局方會參考是次事件的經驗，同時考慮其他相關因素包括經濟環境、相關行業的營運情況和相關投訴及執法數字等，研究不同的建議方案，權衡其利弊及可行性，以制訂適當策略，確保消費者的權益得到保障。

另外，據勞工處最新向立法會人力事務委員會提交的文件，截至9月19日中午，勞工處已接獲約720名「舒適堡」僱員求助，勞工處亦已敦促有關董事或負責人，如僱主無力向僱員清付欠薪及償還有關款項應簽署「無能力支付欠款聲明書」，確認僱員被拖欠的項目及款額，免卻僱員到勞資審裁處尋求裁決以確立申索項目及金額，從而向破產欠薪保障基金（破欠基金）申請特惠款項。