半山奪命工程 承建商及技術員 判囚緩刑做社服令

男工墮亡 揭拆卸偏離獲批圖則 港島半山羅便臣道翡翠園的地盤，於2022年中發生奪命工業意外。一名57歲男工人與工友進行清拆重建工程時，由10樓天台失足墮地，重創陷入昏迷。該工人事後被送往瑪麗醫院搶救，惜終證實不治。涉案地盤的一名註冊專門承建商（拆卸工程類別）及一名適任技術人員，於事後被指進行拆卸工程時嚴重偏離屋宇署批准的圖則，及以危險方式進行有關工程，被控違反《建築物條例》。兩名被告於今年8月22日分別被裁定罪成，並於9月9日在東區裁判法院分別被判入獄兩個月、緩刑36個月，及240小時社會服務令。

屋宇署發言人昨指，承建商需按照批准圖則進行建築工程，在工程展開前須提供足夠的預防措施，亦應接照《建築物條例》進行建築工程，以確保地盤及公眾安全。

無裝通道口保護屏豎警告標誌 本案涉及2022年7月7日在羅便臣道翡翠園一個拆卸工程地盤發生的致命事故。屋宇署調查發現，有關拆卸工程展開前，該承建商並沒有根據批准圖則於每層樓板通道口安裝膠製槽管作為移走泥石的通道，以及沒有於每層樓板通道口安裝保護屏障並豎設危險警告標誌以防止工人進入，違反《建築物條例》第40（2A）（b）條及第40（2B）（a）條。受僱於有關承建商的該名適任技術人員，因其直接參與相關的拆卸工程，准許上述罪行發生，亦被當作干犯該罪行。屋宇署遂於去年對該承建商及適任技術人員提出檢控。經審訊後，兩名被告被裁定罪成。

此外，資料顯示該地盤的承建商同時亦因違反《工廠及工業經營條例》及《建築地盤（安全）規例》的規定，被勞工處檢控。該承建商於去年7月21日因相關控罪在東區裁判法院被判罰款12.4萬元。

該宗意外發生於2022年7月7日，涉事地盤位於羅便臣道105號翡翠園，當時正進行樓宇拆卸工程，期間一名57歲姓洪男工人在進行清拆重建工作，由10樓天台失足墮地，隨即重創陷入昏迷，救護員到場後將傷者送往瑪麗醫院，惜送院搶救不治，遺下妻子及一對成年子女，案件事後被列作工業意外處理。