醫健：成視在人：斜視眼科培訓新技術授埃國人

斜視是一種常見的兒童眼疾，會導致眼睛在聚焦時看向不同方向，若不及早發現及治療，有機會對視力產生永久損害，造成失明。奧比斯早前與埃塞俄比亞阿瓦薩的當地醫院合作推出針對斜視的眼科培訓計劃，將最新技術傳授到當地，以惠及更多病人。該計劃最近圓滿結束。

在為期一周的計劃內，總共有3名眼科醫生、3名麻醉師、5名護理師以及5名視光師共16人參與奧比斯團隊提供的培訓，一日內便為35名患者進行眼睛篩檢，其中22名患者接受了斜視矯正手術。奧比斯的培訓團隊指出：「在英國，斜視手術是免費提供的，但在埃塞俄比亞，無法得到治療的兒童會終生患有此病，令他們經常出現複視、頭痛及其他不適症狀，以及因為外貌受到歧視。」

團隊希望透過培訓將篩檢及治療技術傳授當地醫護，他們亦可將技術繼續傳授予新一代醫護，令治療斜視成為當地恒常的眼科服務。對當地醫護來說，除了技術培訓，儀器及設備的資源亦很重要，希望全球更多人關注低收入地區的眼科服務，伸出援手救助更多有需要的病人。

奧比斯