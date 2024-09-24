耳聾長者戴助聽器 減24%死亡風險

【本報訊】全球人口持續老化，與老化相關疾病趨勢亦持續上升，包括老年性耳聾。根據世界衞生組織數據，65歲或以上長者中，每3人就有一人有聽力損失問題，但長者出於各種原因未必願意佩戴助聽器。最新研究指，持續使用助聽器不僅有助增進與他人溝通，更可將死亡風險降低近四分之一。

內耳耳蝸聽神經退化引起 世界衞生組衞統計數據顯示，全球約4.3億人需要處理聽力損失問題，預計到2050年將增加至超過7億人，但83%聽力問題患者並未佩戴助聽器。國際醫學期刊《刺針》今年1月報道美國一項研究，指經常使用助聽器可減少意外跌倒的風險、延緩腦部退化、有助維持樂觀情緒和活躍的社交生活，聽障人士經常使用助聽器，更較從未使用者的死亡風險減低24%。

中文大學耳鼻喉頭頸外科名譽臨床助理教授、耳鼻喉科專科醫生鄧志豪表示，老年性耳聾通常是由內耳耳蝸和聽神經退化引起，腦部對聲音的辨識能力會變差，造成「聽到聲但唔理解」的情況，例如經常需要別人重複說話、覺得別人說話很細聲、難以用電話溝通、時常錯誤理解對話內容、家人投訴電視機音量調得太大、經常沒聽見電話響聲和門鈴聲等，均是常見迹象。他建議，若發現有聽力問題應盡快就醫，查明聽力下降的原因，以進行適當治療，包括驗配助聽器、植入「人工耳蝸」等，以改善生活質量。