300非本地醫生來港 年底紓公院人手荒

稱5.3%流失率穩定 續積極境外招聘 本港醫療人手長期短缺，醫院管理局昨日公布最新數據，醫護流失率保持穩定，醫生人手持續錄得正增長，當局亦積極於境外進行招聘，預計年底將有300名非本地醫生來港。護士方面，當局指自7月通過修例允許引入非本地護士至今，約200名申請者通過初步評選，將陸續發出有條件取錄通知書。

迄逾7200名全職醫生 醫管局指，截至7月底，過去12個月公營醫療系統醫生流失率為5.3%，比4月底數字輕微下降0.1%，期間346名全職醫生離職、增聘655人，錄得309人正增長，目前共有7,202名全職醫生；同期護士流失率為8.2%，與4月底數字一致，期間2,203名全職護士離職、增聘1,889人，錄得314人負增長，目前共有28,850名全職護士。

當局表示，已積極於境外進行招聘工作，包括上月到大灣區會見廣東省衞健委，對方同意大幅增加「大灣區人才交流計劃」醫生名額，預計第4季會有30名醫生來港，中山大學第一醫院亦將應邀於今年內安排10多名醫生分批來港交流，包括眼科、麻醉科、放射科等；13名來自北京及上海的醫生將於第4季來港，澳門亦有18名醫生來港交流，加上30名海外醫生陸續透過「環球醫療人才匯聚計劃」來港，當局預計年底將有約300名非本地醫生來港工作。

200非本地護士獲聘書 立法會於7月通過修訂《護士註冊條例》，引入非本地培訓護士，當局指自修例通過兩個月間，曾到新加坡、馬來西亞、澳門、珠海、廣州等地進行招聘，亦以視像方式於英、美、澳、加等地宣傳，反應熱烈，經初步評選約200名申請者背景及資歷符合要求，將陸續發出有條件取錄通知書，期望首一兩年可招聘300至500名非本地護士。

當局又指，將透過延長退休年齡、提高津貼、購屋置業計劃等措施，留住本地醫護，自推出退休延任安排，已有2,867人接受延任，當中包括182名醫生，佔期間退休醫生94%，另有680名護士及162名專職醫療延任，分別佔期間退休人數63%及45%。