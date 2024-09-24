取締劣質劏房 前提須妥善安置

【本報訊】針對如何取締劣質劏房，當局成立「解決劏房問題」工作組，並已提交相關報告，預料將於10月發表的《施政報告》中公布相關措施，將先以行政手段為劏房的面積、登記制度設立標準，而未能用行政手段處理的問題則隨後以立法方式處理。而現有劏房住戶何去何從則成為另一關注點，社區組織協會於今年上半年進行調查，93.7%受訪者贊成取締劣質劏房，但88.5%受訪者要求要有安置措施，才同意政府取締劣質劏房，值得留意的是，有6.2%受訪者更因擔心居住的劏房被拆，無家可歸，或害怕自己不符合安置資格而需另覓地方居住，而不同意政府取締劣質劏房。

團體料涉至少3萬戶 社協副主任施麗珊估計，取締劣質劏房影響至少三成劏房，當中涉及至少3萬戶，居民的取態普遍都是「安置唔到就唔好郁」，認為當局須要有妥善的安置措施，建議可以參考重建的安置安排，輪候公屋時間加快3年，並安排入住過渡性房屋或簡約公屋。另外，她亦提到有住戶擔心取締劣質劏房後，租金會因而上漲，認為是合適的時候推動起始租金立法，以確保租金維持在基層住戶有能力負擔的合理水平。

憂無法上樓捱更貴租 劏房支援連線成員潘詠珊則指出，現時居於劣質劏房的人當中，有部分是不合輪候公屋資格，包括未持有身份證的難民，以及雙非家長，他們大多都經濟較差，居住在條件較差的劏房，當取締劣質劏房時極大機會受到影響，最後只可轉為租住租金更昂貴的劏房。潘以葵涌區為例，由劣質劏房轉為租住合資格劏房，月租或由4,000元增至5,000到6,000元，令負擔上升。

潘詠珊指出，簡約公屋推出後，入住過渡性房屋的需求下降，針對居住劏房被取締，又不合輪候公屋資格的人士，建議當局可酌情處理，安排入住過渡性房屋，或以搬遷津貼的方式，幫助住戶租住其他劏房。