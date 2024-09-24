獨家報道：洪水橋無良業主吸金 豬欄劏房住人

南亞租客氹氹轉 街坊憂品流雜亂 無良業主豬欄改建劏房吸金，南亞人士聚居響治安警鐘。本報早前揭發有人擇居元朗洪水橋偏遠寮屋劏房，報道刊出後引起廣大回響，居民指寮屋劏房僅屬冰山一角，有寮屋群有高達八成違規改建作劏房出租，有人趁政府收地前增建劏房斂財，更有人甚至將廢棄豬欄改建出租，擺放組合屋作「屋中屋」出租。居民更指不少租客為南亞人士，流轉率極高，近半年極多陌生面孔出入，憂慮治安惡化，促當局正視問題。地政總署回覆本報查詢時指，已向相關人士發警告信。

根據地政總署提供的數字，元朗區已登記寮屋（包括住用及非住用）總數約為16.6萬間，惟署方沒有備存現時寮屋居民人數或個別地區的寮屋統計數字。洪水橋石埗村居民陳先生（化名）向本報爆料，指該村相關寮屋群有高達八成違規改建作劏房出租，而佔用人也要向業主租地，他們需要繳交每月約一萬元地租，而部分佔用人得知該地帶最快6年內被政府收地，不排除乘機改建劏房出租增加收入，直言：「佢哋都係佔用人，依家改做劏房租上租！」

本報揭鐵皮屋亂象 地署告示掃走 陳先生更提供一張相片，是荒廢豬欄內有人擺放一間獨立式的組合屋，指該寮屋佔用人將組合屋放在豬欄內，再以約3,000元月租，出租予一名南亞人士租客。該豬欄環境惡劣，而組合屋也相當簡陋，租客將衣服及部分日用品放在豬欄內，環境雜亂，他亦親眼目睹有南亞人士出入該處。至於本報早前提及的鐵皮屋，地政總署已張貼告示要求佔用人糾正，惟陳卻向本報指，懷疑佔用人將相關告示棄置，他早前曾見到圍板上有相關告示，更寫着與曹小姐聯絡，惟之後見到告示跌了在地上，再被人掃走了。

另一名村民陸先生亦向本報提供地政總署的地圖，透露鐵路橋的另一端同樣有大量寮屋及牌照屋，其中一個地段有寮屋在近年改建作多間劏房，並出租予南亞人士，而這些租客通常只作短租，流轉率極高，另村內經常出現陌生面孔，憂慮治安因而惡化，盼本報揭示相關亂象，並促請相關部門執法。

村民踢爆趁收地前大建劏房斂財 此外，有村民指有人趁收地前夕乘機增建劏房出租，事實上，政府於2022年公布的文件顯示，洪水橋/厦村新發展區第二期發展範圍由流浮山鳳降村至屯門藍地青磚圍一帶，當中擬建房屋用地集中在包括上述提及的石埗村以北、洪福邨旁邊，以及鄰近青磚圍一帶的土地。當中，土木工程拓展署將會為約260公頃土地進行工地清理、平整和提供相關基礎設施，以待日後可作建屋等發展，預料新發展區第二期的主要人口，能如期於2030年遷入。

元朗地政處：已發警告信促糾正 地政總署發言人指，查詢地點屬舊批私人農地，並無用途限制，惟不得搭建未經批准的構築物（已登記寮屋除外）。已登記的寮屋，如構築物的位置、尺寸、建築物料類別及用途與1982年寮屋登記紀錄相同，可獲「暫准存在」。元朗地政處派員視察後，發現查詢地點有部分構築物與寮屋登記紀錄或相關牌照/批准書的限制不符，處方已向相關人士發警告信，要求於限期前糾正，否則會採取進一步執管行動。政治組