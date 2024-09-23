冰鑑春秋：北約真能得到教訓？

在任長達10年的北約秘書長斯托爾滕貝格即將卸任，他在告別演說中說：「自由比自由貿易重要！歐洲應從依賴俄羅斯能源貿易得到教訓，勿對中國犯下同樣錯誤。」他總結了五項建言：一、願意為和平付出更多代價。二、自由比自由貿易更重要。三、軍事實力是對話的前提條件。四、軍力有其限度。五、別把大西洋兩岸的連結視為理所當然。而對特朗普若勝選可能重提退出北約，他也呼籲美國別走向孤立主義，強調歐洲不是搭便車享受美國的安全保障，歐美皆投入跨大西洋的和平才是唯一長治久安之道。

斯托爾滕貝格或許語重心長，但其建言不是廢話連篇，就是根本搞錯方向。首先，多數人都願意為和平付出代價，但若這代價高到讓歐洲人難以維持現在的生活水平，請問還有多少歐洲人願意這樣做？歐洲人若真的在乎別人的自由，對待當年的烏東、現在的巴勒斯坦會是這樣的態度？

俄烏戰爭之所以爆發，就是北約過度迷信自己的軍事力量，不斷東進逼迫俄羅斯所致，到現在卻還冥頑不靈。而既然知道軍力有其限度，那麼就更該知道北約在幫助烏國進行一場沒有希望的戰爭，持續援助除了害死更多烏克蘭人，到底對整個局勢產生甚麼樣的改變？實際上北約犯下的錯誤，就是以為挾着以美國為首的龐大軍事與經濟力量，可一舉壓垮俄國，想利用俄烏戰爭拖垮敵人，卻沒想到讓歐洲遭受重創。若真的能記取教訓，那就應趕快結束俄烏戰爭，讓世界重歸和平，用經濟發展與交流代替武力對抗，對北約與全世界才是好事。

北約若還想用製造衝突與經濟圍堵來對付中國，以現今中俄結盟的態勢，只會讓世界進入新冷戰時期，歐洲想再次興盛，豈可得乎？