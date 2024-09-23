龍吟虎嘯：全世界都拿它沒辦法

以色列利用傳呼機等為武器，實施大規模無差別恐怖主義行動，造成數千名黎巴嫩民眾死傷，並且持續狂轟濫炸黎巴嫩。中國政府的表態是深感震驚，深表關切，這樣的事聞所未聞，是對一國主權和安全的嚴重侵犯。中國呼籲追究策劃者和實施者的責任，並特別呼籲以色列放下使用武力的執念，立即停止可能將地區拖入新浩劫的冒險行徑。中方的表態算是溫和，與巴以戰爭以來譴責以色列的戰爭暴行和屠殺大致相若，這也是國際社會的基本表態和譴責。

但可以肯定的是，以色列對實施恐怖主義和屠殺的新暴行引起的全球嚴譴，依然置若罔聞。在內塔尼亞胡政府以及猶太復國主義者看來，「傳呼機爆炸殺人」的「新花樣」，比起他們用各式導彈、炮火、無人機，狂轟濫炸居民區、學校、醫院和所謂「哈馬斯武裝分子藏身地」，實在不算甚麼，只是一種「有創意」，殺起人來「防不勝防」、「無差別程度更高」的新方法而已。這些殺人狂魔，正在為自己的恐怖技巧「出神入化」而喜不自勝，「以兇人的歡呼將弱者的呼號遮掩」。

不錯，這場巴以戰爭最突出的問題，就是以色列和巴勒斯坦、哈馬斯乃至「伊朗系」的實力相差太遠，無論是軍事、經濟、科技、情報、組織籌劃、綜合國力，以色列都佔壓倒性優勢，以色列想怎麼打都能打，巴勒斯坦、哈馬斯、黎巴嫩、敍利亞、也門胡塞武裝、「伊朗系」怎麼打都重創不了以色列；這個實力懸殊的局面，早在內塔尼亞胡政府的算計中，他們不需要美國支持也能勝。

因此，以色列可以根本不顧國際社會的反對，包括拜登政府裝模作樣、半真半假的「人道主義」勸解及停火談判，他們今次一定要不惜使用一切「有效手段」，抓住有利時機達到自己的「戰略目標」，甚麼「恐怖不恐怖」、「兇殘不兇殘」、「屠殺不屠殺」、「滅絕不滅絕」，都可置之不理。更可悲的是，全世界都拿它沒辦法！