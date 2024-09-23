坦言集：神權統治

以巴之爭在2024年裏暴露出來最大的政治資訊，是美國霸權主義的蛻變。自20世紀以來，美國帝國主義的發展都是循歐洲帝國主義的路徑，差別是冷戰結束之後，美國成全球獨霸，美國終於結束了歐洲霸權主義，用武力和政治統一了歐洲，表現在歐洲各國的長期駐軍。

北約與歐盟東擴，是在美國指揮下的軍政擴張，但功虧一簣，俄羅斯在普京主持下，擺脫了美國一統的壓力，反而借蘇聯殘餘的力量，負隅頑抗。烏克蘭戰爭本是美國要打垮俄羅斯，收服歐盟以及瑞典、芬蘭等一直抗拒歐盟的國家，可惜戰事不利，俄羅斯表現出強大的韌力和政治意志力。美國加大參戰的程度，以北約攻俄，只欠美國正式統領多國聯軍公然入侵，可勝負還未可決。美國接下來的考慮為是否要全面對俄開戰，冒着俄羅斯用核反擊的風險？美國總統選舉正好給美國一個喘息重整戰略的時間與空間。

然而，以色列藉去年10月7日的哈馬斯突襲而發起戰爭，且不是傳統的戰爭，而是與它在巴勒斯坦進行殖民主義暴行結合起來，更為惡劣的種族滅絕之戰。以色列的政權與軍隊以及殖民者，在壓力下把其極端宗教化種族主義的嘴臉、暴行，完全在國際社會面前顯露出來，執行與德國納粹主義相同，卻加上宗教信仰粉飾的暴行，猶太人為其部落神特別挑選的民族，餘者都是芻狗的人形動物，可讓猶太人隨意殺戮，不分婦孺長者。當年納粹德國還用集中營隱蔽地屠殺，以色列卻是公開地憑藉其強大武力隨意殺戮。

國際社會反納粹主義，但對猶太復國主義公開的種族主義行動，美國為首的西方國家視若無睹，還不停地輸送武器供其殺戮。由此暴露出一個重大資訊，是美國、歐洲扶植和控制以色列，抑或是猶太復國主義的宗教狂熱勢力已控制了以色列和美國、歐盟？在以巴衝突深化底下，後者愈來愈得到證實，美國霸權主義已變成為猶太復國主義者所操控。

傳統歐美帝國主義正在變質，不再是為本國或國際資本服務，而變成單單服務猶太復國主義的宗教目標，為其控制和指揮的新霸權主義模式。由此剷除了歐洲文藝復興期幾百年來的文明發展，回到二、三千年前猶太人國家的神權體制，極像科幻小說的內容。

世界這麼多民族，難道會束手任由猶太復國主義顛覆世界和人類文明嗎？