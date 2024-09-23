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旅巴撞私家車 2人通過酒測

尖沙咀：旅遊巴右車頭撞毀，涉事私家車停在旁邊。 尖沙咀：旅遊巴右車頭撞毀，涉事私家車停在旁邊。
尖沙咀：旅遊巴右車頭撞毀，涉事私家車停在旁邊。
【本報訊】前日晚上11時許，一輛旅遊巴駛至尖沙咀暢運道與漆咸道南交界時，與一輛私家車發生碰撞，旅遊巴右車頭撞毀，意外中幸無人受傷。警員到場調查，兩車分別姓張（48歲）及姓謝（52歲）司機均通過酒精呼氣測試，意外原因有待調查。
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