旅巴撞私家車 2人通過酒測

【本報訊】前日晚上11時許，一輛旅遊巴駛至尖沙咀暢運道與漆咸道南交界時，與一輛私家車發生碰撞，旅遊巴右車頭撞毀，意外中幸無人受傷。警員到場調查，兩車分別姓張（48歲）及姓謝（52歲）司機均通過酒精呼氣測試，意外原因有待調查。