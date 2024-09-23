直插拖架車尾 輕貨2人險死

大埔於前晚及昨晨發生兩宗交通意外，其中在大埔頭路有一輛輕型貨車猛撼泊街拖架的車尾，傷及司機及一名乘客；吐露港公路則出現7車串燒事故，兩名鐵騎士倒地受傷。另外，昨日早上時分，東區走廊有客貨車疑在天雨影響下跣胎撞欄翻側，司機事後自行脫困，傷勢並無大礙。

前晚11時許，一輛輕型貨車懷疑在大埔頭路18號太湖花園對開失控，直插泊於路旁一輛拖架車尾。意外中，一名姓黃（45歲）男司機及一名姓朱（37歲）女乘客被困。救援人員接報趕至，迅速救出被困人士，其中朱女前額受傷，經敷治包紮後再由救護車送院治理。警員封鎖現場，正就事故原因及經過展開調查。

吐公7車串燒 2鐵騎士倒地 此外，昨晨約8時半，吐露港公路往九龍方向、近新峰花園對開發生7車相撞事故，牽涉兩輛電單車、一輛的士、3輛私家車及一輛客貨車，其中兩名鐵騎士人仰車翻受傷，需要交由救護車送院治理。受意外影響，該路段有部分行車線一度封閉，交通繁忙。

客貨掃欄翻側 司機自行脫困 而在昨晨約9時，一輛客貨車沿東區走廊往柴灣方向行駛，期間左轉入盛泰道支路時，懷疑因為天雨路滑，失控撞向路旁約4米長的鐵欄，然後向右翻側，途經駕駛人士擔心有人被困，立刻代為報案。救援人員趕至現場時，司機已自行爬出車外，他右手擦傷，經初步治理後拒絕送院。涉事客貨車車頭泵把鬆脫，撞毀的鐵欄則嚴重變形，並且挖起路面的磚塊。警員正調查該宗車禍。