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𠝹爛城巴4座椅 追緝破壞王

警員在巴士內調查。（吳鎮興攝） 警員在巴士內調查。（吳鎮興攝）
警員在巴士內調查。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨日下午1時許，有車長在銅鑼灣摩頓台巴士站，巡查一輛來往該處至香港仔深灣的72A號線城巴時，發現上層近後排其中4張座椅，分別被人用利器𠝹爛椅墊及椅背，於是報案處理。警員到場檢視車廂情況，經初步調查後，將案件列作「刑事毀壞」跟進，正追緝涉案狂徒歸案。
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