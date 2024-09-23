走塑風氣 3成食肆不提供外賣餐具

【本報訊】首階段管制即棄塑膠產品措施已於4月22日起實施，至今已有5個月。當局表示，在過去數個月的適應期，有三成食肆沒有再提供外賣餐具，認為社會開始產生「走塑」文化。

連鎖快餐店8成客外賣走餐具 環境及生態局局長謝展寰指，不少連鎖快餐店表示，已有八成顧客外賣走餐具，另有三成食肆不再提供外賣餐具，期望市民和各界合作，實現2050年前達致碳中和的目標。他又提到，以往百年一遇的大雨及出現高溫等，現在年年都有，認為要關注氣候變化議題，需要做到「綠色轉變」。

當局早前表示，新法例實施後，會採取循序漸進的執行模式，在6個月的適應期內派員巡視相關業務地點的運作情況。局方亦指會集中宣傳教育，並提供建議和資訊，協助企業符合新法例的規定。當適應期過後，仍會採取宣傳教育先行的模式。如發現有商戶仍未合規，會先了解個別商戶的實際情況及困難，按情況作出適當的宣傳教育、勸喻或警告。針對屢勸不改的業務，會視乎實際情況，採取執法行動。