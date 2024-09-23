蝴蝶普查錄186物種 鹿頸龍鼓灘䃟頭最多

環團料因生境減少而變得集中 本港郊區常見蝴蝶飛舞，有環保團體公布最新蝴蝶普查結果，於6個蝴蝶出現熱點共記錄186種蝴蝶，佔全港蝴蝶物種近七成，當中包括非常罕見和罕見的蝴蝶共59種。普查結果顯示，錄得最多蝴蝶物種的地點頭3位，依次為北區鹿頸、屯門龍鼓灘及東涌䃟頭，分別錄得149種、147種及141種蝴蝶。龍鼓灘和䃟頭錄得的蝴蝶物種數目，更創下該地點的新高，對比上一次調查則分別高出11%和21％。

蝴蝶普查自2008年起持續進行，並於不同年份陸續加入新的蝴蝶熱點。其中，䃟頭自普查開展以來已是普查地點之一；龍鼓灘則於2018年成為普查地點，兩地於是次最新調查錄得的蝴蝶物種數目均創新高。綠色力量環境事務經理盧詠鋒指，䃟頭的環境多年來變化不大，錄得的蝴蝶物種數目歷年均呈上升趨勢，故對今次創出新高並不感意外。

開墾長遠影響生物多樣性 不過，龍鼓灘的自然環境過去6年一直轉差，當地的天然生境包括灌叢、果園、農地及棄耕濕地等，已慢慢被改建成停車空間、倉庫和工場等棕地作業，大片濕地亦遭填平，按理蝴蝶物種應愈來愈少。盧卻發現，今次調查錄得蝴蝶物種數目卻創新高，估計是由於附近一帶天然生境減少，蝴蝶變得更為集中，因而更容易被調查員發現。惟他指生境減少，長遠對蝴蝶多樣性必然有負面影響。

另外，團隊是次將大嶼山的深屈、沙螺灣和䃟石灣一帶首次納入調查範圍，共錄得138種蝴蝶，當中非常罕見和罕見蝴蝶有31種，包括黑斑傘弄蝶、無斑珂弄蝶及安灰蝶等。盧指，調查結果反映當地有豐富的蝴蝶資源。他指附近一帶交通較為不便，因而未有大型發展及棕地作業，生境保存良好。然而，隨日後的北大嶼山發展，居住人口和流動人口上升，必然會增加鄉郊地區的發展壓力。他期望當局於致力發展北大嶼的同時，亦應適量平衡生態需要。