電錶短路 九龍灣工廈失火

【本報訊】九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心，昨日早上8時許，其中一樓層冒出黑煙。消防接報到場，派出一隊煙帽隊開喉灌救，迅速將火勢救熄。經初步調查後，證實電錶房起火冒煙，相信有電錶短路釀成火警，起火原因無可疑，事件中亦無人受傷，且毋須疏散。