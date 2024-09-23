要聞港聞

電錶短路 九龍灣工廈失火

消防到場將火撲滅。（吳鎮興攝） 消防到場將火撲滅。（吳鎮興攝）
消防到場將火撲滅。（吳鎮興攝）
【本報訊】九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心，昨日早上8時許，其中一樓層冒出黑煙。消防接報到場，派出一隊煙帽隊開喉灌救，迅速將火勢救熄。經初步調查後，證實電錶房起火冒煙，相信有電錶短路釀成火警，起火原因無可疑，事件中亦無人受傷，且毋須疏散。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc