寶蓮禪寺唐狗「大妹」尋獲 證患蟲病

【本報訊】大嶼山寶蓮禪寺兩隻唐狗上月中疑遭員工用袋笠頭棄置，兩名男廚師以涉嫌虐待動物被捕。繼本月11日寺方於深屈（東）引水道口尋獲「細妹」之後，毛守救援義工及至前日亦於東涌道尋回「大妹」，但毛守救援義工指經獸醫檢查後發現了「大妹」患有心絲蟲及皮膚問題，要服藥治療，其後寶蓮禪寺派員到場了解，確認該犬隻就是「大妹」，隨後便接走了牠。

上載兩姊妹重逢照 寶蓮禪寺昨在社交平台上載「大妹」和「細妹」重逢的相片，指「大妹」經初步驗血檢查後，安排帶往愛護動物協會，愛協已為「大妹」檢查及開藥，現「大妹」已返回寺院原有棲息處，日後將持續接受觀察及治療。

不過，有協助搜救兩狗的義工表示，寶蓮禪寺的聲明寫得不清楚，心絲蟲藥應是由毛守獸醫中心開出，而非愛護動物協會，亦沒交代會否支付醫療和檢查費用。她又指NPV動物權益教育的聯署，寺方也一直沒有回覆。

而NPV動物權益教育表示會繼續聯絡寶蓮禪寺，希望寺方能夠正視大眾問題，回應聯署訴求，包括要求寶蓮禪寺道歉、依法追究相關人員及管理層的責任、公開對於昂坪範圍內所有動物的動物福利管理制度、處理手法及員工指引，以及加強員工的動物保護意識，承諾昂坪範圍內所有動物得到妥善照顧，確保平安。