醫健：藥到病除：了解胎兒水腫原因

胎兒水腫可以由免疫和非免疫的因素而引起的。胎兒水腫是皮膚和一個或多個其他身體部位（包括胸膜腔、腹膜腔、心包囊或胎盤）過度積液的胎兒臨床狀況，通常是經由超音波檢查所發現，擁有高發病率和死亡率。它最初被描述為與恒河猴血型有關，不過，在Rho（D）免疫球蛋白的使用下，這情況已大大減少。現時，胎兒水腫主要是由非免疫的因素引起（心功能異常，肺部畸形，子宮內細菌病毒感染）。非免疫性水腫嬰兒的總死亡率約為50%。如果在妊娠24周前診斷並隨後早產，則存活率約為4%至6%。