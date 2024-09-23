醫健：藥到病除：了解胎兒水腫原因
胎兒水腫可以由免疫和非免疫的因素而引起的。胎兒水腫是皮膚和一個或多個其他身體部位（包括胸膜腔、腹膜腔、心包囊或胎盤）過度積液的胎兒臨床狀況，通常是經由超音波檢查所發現，擁有高發病率和死亡率。它最初被描述為與恒河猴血型有關，不過，在Rho（D）免疫球蛋白的使用下，這情況已大大減少。現時，胎兒水腫主要是由非免疫的因素引起（心功能異常，肺部畸形，子宮內細菌病毒感染）。非免疫性水腫嬰兒的總死亡率約為50%。如果在妊娠24周前診斷並隨後早產，則存活率約為4%至6%。
胎兒水腫是由於間質液積聚失衡和毛細血管與淋巴系統排出液體減少所致。積液可繼發於充血性心力衰竭、淋巴流動受阻或血漿滲透壓降低（低蛋白血症狀態）。水腫胎兒的診斷檢查側重於發現根本原因。
產婦病史和檢查可能包括高血壓、貧血、多胎妊娠、胎盤增厚和羊水過多，而胎兒病史和檢查可能包括心跳過快、腹水以及胸膜和心包積液。而有些時候，侵入性胎兒檢測亦是有需要的。羊膜穿刺術可以為核型、培養、甲胎蛋白以及代謝和酶分析提供羊水樣本。而臍帶血取樣可以為染色體進行分析，亦為血液學和代謝研究提供胎兒血液。
孕婦需定期檢查預防
治療方案取決於根本原因和胎兒的胎齡。例如在分娩時進行胎兒復甦；清除腹部腹水或胸腔積液以幫助呼吸；輸血以治療嚴重的貧血。要預防胎兒水腫，孕婦需定期進行檢查，在發現時及早找出原因，對症下藥。
香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心
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