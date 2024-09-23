活動日推廣中醫藥文化 業界120人參加

【本報訊】為推廣中醫藥文化，政府昨舉辦中醫藥文化瑰寶傳承與創新——全國中藥資源普查（香港地區）活動日，以促進中醫藥業界和市民對香港藥用植物資源的認識，活動日有超過120名中醫藥業界代表和修讀中醫藥學的青年參與。

港收錄逾1250種藥用資源 政府於2022年獲國家中醫藥管理局邀請，參與「第四次全國中藥資源普查」。衞生部門已完成首階段的普查，「香港中藥資源初步名錄」共收載超過1,250種藥用植物，涉及超過190科、800屬。名錄經中國中醫科學院中藥資源中心全國中藥資源普查辦公室審核及確認，現已成為「中國中藥資源名錄」的一部分。

此外，本地中醫藥界專家和代表從名錄挑選50種最具香港特色的藥用植物，將其輯錄成《香港特色藥用植物》一書。

衞生部門希望透過活動推動中醫藥業界及青年認識香港藥用植物資源，推廣中醫藥文化，而進行中藥資源普查使香港可更有效地保護和利用中藥資源，為中藥的傳承、創新提供可靠保障，以及為中藥科學化、現代化發展提供堅實基礎。