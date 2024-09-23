旅議會料十一長假120萬內地客訪港

【本報訊】旅遊業議會估計今年內地十一長假期期間，將有115萬至120萬人次內地旅客訪港，較去年增加兩成，期間估計約有850團的內地團來港，涉及約3萬人次，較去年增加近一成，旅行團大部分會留港一晚，但旅客消費模式有變難以評估旅客消費額。有餐飲業界則估計，今年會稍為下跌至約2.8億元。

旅議會主席徐王美倫昨日在電台節目表示，雖然今年內地十一假期較去年少一日，但是內地開放更多個人遊城市，旅發局加強在不同省區市推廣，加上各界舉辦多項慶祝活動，而且推出優惠，因此對今年十一檔期的旅客數字感到樂觀。她又指，旅客消費模式有變，難以評估旅客消費額，但相信優惠活動有助刺激消費。展望下半年，徐王美倫指，將有更多國際郵輪泊港，可望帶來高消費客群，又相信本港的冬日和聖誕氣氛，可吸引更多長途市場旅客訪港。

餐飲業對生意悲觀 餐飲聯業協會會長黃家和則表示，以往業界在內地十一長假期的生意可達到3億元，估計今年會稍為下跌至約2.8億元。他指，雖然各界推出慶祝活動和優惠，但不少市民北上消費和外遊，加上經濟不好，團體在酒樓慶祝的酒席圍數，亦稍為減少。

新鴻基地產則表示，旗下商場亦會有市集、表演、換領餐飲券等活動，預計十一檔期的人流和營業額會保持平穩，認為餐飲、電器和藥妝等會較受惠。