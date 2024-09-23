中大覓下任校長 盧煜明傳成唯一候選人

【本報訊】香港中文大學校長段崇智早前向校董會請辭獲接納，留任至明年1月、期內校董會將物色新校長。消息指，中大遴選委員會選定，中大醫學院副院長盧煜明為新任校長唯一候選人，而校董會將於本周五（27日）開會決定任命。

現職醫學院副院長 盧煜明於1997年加入中大，被譽為「無創產前檢測之父」。他以DNA分析為本的「無創性產前診斷技術」，從科學研究層面應用至臨床診斷，現時已被全球數十個國家廣泛採用，每年數以百萬計孕婦受惠，是醫學界的重大突破。多年來，盧煜明獲獎無數，包括2021年獲英國皇家學會頒授生物學科「皇家獎章」，是近200年以來首位得獎華人。

身兼議員的中大工程學院副院長黃錦輝認為盧是合適的校長人選，指盧獲多個知名獎項，貢獻獲全球肯定，學術成就和地位毋庸置疑，相信他未來更有機會問鼎諾貝爾獎。他又指盧與現任校長段崇智不同，在外國畢業後就回到中大教書，熟悉中大文化，亦參與過書院行政工作，得到校內資深教授敬重。他續稱，雖然中大近年面對不同風波，有信心盧以個人經驗和網絡，可勝任校長一職。

段崇智年初提出請辭，提早兩年卸任，明年1月離任。他在2019年反修例風波後，遭受建制派人士批評，但前年仍獲續任；其後又發生更換校徽風波，校董會亦經歷改組，校董會秘書長兼副校長吳樹培遭解僱。

而接替被「炒魷」的吳樹培出任副校長的立法會前秘書長陳維安已於本月16日上任，但中大的網頁在7月1日曾更新，現時在副校長一欄未見其名。

由於中大並未披露陳維安的薪酬，有議員校董指是按照「機制」釐定，但有前選任校董、香港中文大學校友評議會主席楊于銘曾質疑薪酬水平是否合理，而楊于銘前日在社交平台上載與陳維安在中大校友會聯會47屆交職典禮暨周年聚餐的合照，還貼文稱「校友永遠是大學不可或缺的重要持份者，感謝副校長甫上任首周即撥冗出席校友活動」。