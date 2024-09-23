市建局樓宇更新2.0 派員助籌組維修工程

共收1264申請 涉1600幢逾23萬單位 政府夥拍市建局於去年4月，推出第3輪「樓宇更新大行動2.0」，為更多有需要而符合資格的樓宇業主提供財政資助和技術支援，以進行樓宇維修、改善居住環境和提升樓宇安全。市建局申請期內共收到1,264宗合資格申請，涉及1,600幢樓宇、大約23.6萬個住宅單位。局方正陸續審批申請，部分合資格的樓宇，已在今年5月起，獲發原則上批准通知書。局方並向獲批的個案委派專屬的個案主任，協助業主籌組樓宇維修工程。

去年接連發生多宗大廈外牆石屎或批盪剝落的事件，揭示部分樓宇未有做好維修保養，甚至在收到強制驗樓法定通知後的一段時間，仍未安排維修工程。市建局團隊將會循4方面加強對業主或法團的支援，以切實執行樓宇復修工程。

推出多項支援冀加快完成 有關支援包括業主或法團在委聘工程顧問和合資格註冊承建商時，引入「預審名單」，第3輪「2.0行動」申請人必須邀請「預審名單」內的服務提供者入標；制訂維修工程進度時間表，要求已申請「2.0行動」的業主和法團遵從；適時介入，以業主或法團的名義替樓宇維修工程招標；編製一套只涵蓋「強制驗樓計劃」訂明修葺範圍的招標文件，加快招標過程。

這些措施旨在協助業主或法團加快委聘工程顧問和承建商，以免樓宇維修工作因不同原因受到拖延。市建局預計第3輪的業主和法團在支援下，於獲發原則上批准通知書後，由委聘樓宇維修工程顧問、提交工程投標文件，以至批出工程合約的時間，將由以往平均大約43個月，大幅度縮短至最快19個月便能完成。

若業主怠慢 局方撤銷資助 除了協助政府執行多項樓宇復修資助計劃外，市建局亦投放額外資源，制訂不同措施和提供全面技術支援，鼓勵業主履行責任，並促使他們加快籌組樓宇維修工程。市建局樓宇復修的團隊，每一名個案主任平均需要處理約80宗，包括政府的資助計劃及市建局自資推出的其他資助計劃。故此，若果參與資助計劃的業主採取消極或怠慢的態度，導致維修工程一再拖延，市建局只能撤銷其資助申請，將這些資源預留給積極履行維修保養其私人樓宇責任的業主。