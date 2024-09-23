手語遊戲互動 拉近聾健共融
【本報訊】香港聾人福利促進會昨日舉行第9屆「香港手語日」暨啟動禮，一眾市民化身「手語戰隊」，建立聾健共融社會。為慶祝手語日第9個年頭，聾福會特別設置了模擬電視手語傳譯體驗區，讓參加者親身體驗手語傳譯員的工作，了解無障礙設施對聽障人士的重要性。
第9屆手語日啟動禮
除了模擬電視手語傳譯體驗外，場內亦準備了多項互動遊戲，包括趣味十足的手語扭扭樂和手語配對卡，透過手語義工的指導，讓參加者學習多種顏色手語及醫療常用手語。此外，一連3場由專業手語導師帶領的手語教室，吸引不同年齡層的市民一同學習手語。而「改個手語名」則由手語義工和聾人朋友協助，為每位參加者改手語名字，拉近聾健之間的距離。
聾福會執行委員會義務秘書暨公眾教育及宣傳委員會主席葉浩然表示，希望透過場內多個互動遊戲體驗區，讓大家對手語學習有更深認識。當中模擬電視手語傳譯體驗，旨在讓大家親身體驗手語傳譯員的工作，希望藉此吸引更多有志之士投身手語傳譯，共同為聽障人士建立更完善的無障礙社區。
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