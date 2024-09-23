手語遊戲互動 拉近聾健共融

第9屆手語日啟動禮

除了模擬電視手語傳譯體驗外，場內亦準備了多項互動遊戲，包括趣味十足的手語扭扭樂和手語配對卡，透過手語義工的指導，讓參加者學習多種顏色手語及醫療常用手語。此外，一連3場由專業手語導師帶領的手語教室，吸引不同年齡層的市民一同學習手語。而「改個手語名」則由手語義工和聾人朋友協助，為每位參加者改手語名字，拉近聾健之間的距離。