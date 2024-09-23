公院防冬流 合資格者周四起打針免預約

【本報訊】冬季流感高峰將至，醫管局宣布由本周四（26日）起，合資格人士毋須預約，可即場在公立醫院及門診診所接種季節性流感疫苗。醫生呼籲除有已知禁忌症的人士外，所有年滿六個月或以上人士應盡快接種疫苗。醫生指在接種疫苗後約兩星期，體內便會產生足夠抗體對抗流感。

採世衞建議「四價」疫苗 基督教聯合醫院家庭醫學及基層健康科顧問醫生陸文熹表示，由於流感病毒會不斷地變化，根據衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會建議，以及世衞對流感季節的建議模式，會採用「四價」的疫苗病毒的種類，包括甲型流感（H1）、甲型流感（H3），以及一種乙型流感病毒。他提到接種疫苗的副作用通常輕微，包括在接種處出現腫痛，這些徵狀都會於兩天內消退。

陸醫生指，流感或者流行性感冒是由一種流感病毒引起的急性呼吸道感染，可能導致支氣管炎、肺炎及腦病變等嚴重後果，尤其對小朋友、老人家，以及有長期病患的人士更具風險，強調接種流感疫苗是預防流感的有效方法。

陸補充一般冬季流感高峰期在1月至3月，他坦言「今年冬季流感最初是甲型流感H3病毒，慢慢去到中旬轉為甲型流感H1病毒，估計是因為這個病毒的轉變，導致整個流感的過程都長達7個月，接下來的預測是較難預測」，故希望市民愈早接種愈好。