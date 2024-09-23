揭冠狀病毒複製機制 擴治療範圍

【本報訊】香港大學李嘉誠醫學院科研團隊在研究冠狀病毒複製機制上取得重大突破。研究揭示病毒雙層膜囊泡（double-membrane vesicles，簡稱DMV）孔複合物的特殊結構，在促進病毒RNA進入宿主細胞發揮的作用。解析協助病毒RNA轉運的新型冠狀病毒孔複合物的分子結構，有助開發新型抗病毒策略以抑制新型冠狀病毒和其他冠狀病毒。研究結果已於國際頂尖科學雜誌《自然》內發表。

由港大醫學院生物醫學學院倪濤教授及臨床醫學院微生物學系袁碩峰教授領導的研究團隊，揭示冠狀病毒DMV細胞器上，RNA轉運複合體的結構和功能；揭示「DMV孔複合物」的組成和排列，為後續剖析病毒基因組複製和轉運的整個過程奠定基礎。

助研發抗病毒策略

研究團隊指，DMV孔複合物是目前唯一獲證實的RNA病毒運輸通道，對於病毒複製至關重要。干擾DMV孔的形成及其轉運病毒RNA的能力是一種抑制病毒的新方法，透過阻斷DMV孔的形成和功能，有助理性設計針對新型冠狀病毒和其他冠狀病毒新的抗病毒策略，從而擴大潛在治療靶點的範圍。倪濤教授及其團隊開發的實驗方法，展示低溫電子顯微鏡和子斷層圖平均法在研究類似真實環境下病毒複製系統的能力。分離出的冠狀病毒DMV，為研究病毒複製機制提供了近乎原子級別的清晰圖像。這項研究將為未來全面解病毒複製和轉錄的複雜過程（包括DMV孔複合物和RNA複製和轉錄機制）奠定基礎。