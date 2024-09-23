港大研AI模型 預測華人心腦血管病

【本報訊】心臟和腦血管疾病是本港常見的致命疾病。香港大學醫學院跨學科的研究團隊開發出首個專門針對華人的心腦血管疾病的人工智能（AI）驅動風險評估模型（P-CARDIAC），將開展一個為期兩年的研究計劃，在6間公立醫院，利用人工智能協助醫護人員為約3,000名病人度身訂造最合適的健康管理方案。該研究有望徹底改變華人心腦血管疾病的預防和管理，更可大大減輕本港的醫療負擔。

今年第4季6公院應用 P-CARDIAC是由港大李嘉誠醫學院護理學院及公共衞生學院助理教授徐詩鈴領導的研究團隊研發，集合了不同數據訓練而成的人工智能模型，包括運用了香港醫院管理局以海量計的患者病歷數據，參考超過120個風險因素，並考慮了每位患者的獨特特徵和病史，才能準確預測華人心腦血管疾病風險，及提供全面的個人化心腦血管疾病風險評分。

研究團隊將於今年第4季度開始在全港6間公立醫院，包括瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、廣華醫院、瑪嘉烈醫院、屯門醫院及博愛醫院，招募超過3,000名患者，進行為期約兩年的HEARTWISE研究。該研究分析P-CARDIAC對應用於二級預防策略的有效性，包括以P-CARDIAC評分預測心腦血管疾病、確定P-CARDIAC風險門檻值與醫護人員的臨床判斷比較，以及比較常規護理和藥劑師主導服務對心腦血管疾病管理的成效。

研究團隊表示，希望將P-CARDIAC風險評估模型納入常規臨床應用上，從而改善數百萬人的心血管及腦血管健康。研究團隊稱，早前已在地區康健中心應用P-CARDIAC，招募的20位患者中，共有15位覆診，當中80%患者表示透過人工智能驅動風險評估模型，可了解自己心腦血管疾病風險，從而改善其健康及提高藥物依用性。