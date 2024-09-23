專家指事前作好準備 未必需開槍

【本報訊】北角一名有精神病紀錄男子，於日前因襲擊家人遭警員開槍擊斃。有專家形容事件屬悲劇，社會上仍有不少針對精神病患者的誤解及歧視，認為要有效處理突發事件，需提升各界的知識及裝備，並強調應增強地區對精神科病患的支援。

籲改善對情緒病知識態度 北角錦屏街於上周日（15日）發生家暴襲擊案，警員到場處理期間，向手持菜刀及剪刀的38歲男子開槍，男子胸口中槍送院不治。據悉該男子已患思覺失調超過5年，東區醫院指他自2017年起在該院精神科跟進病情，最近一次於7月覆診，原定下月再覆診。精神健康諮詢委員會委員葉兆輝昨日出席電視節目時指，若警員到場前知悉案件涉及精神病患者，可以於事前作出更多相關準備，例如穿上保護衣、持盾牌等，則未必需要開槍。

葉兆輝指，現時雖然對警員開槍有指引，但難以包攬所有情況。而現時社會仍有不少針對精神病患者的迷思、誤解甚至歧視。他表示，要有效處理突發事件，知識及態度非常重要，須提升社會對精神病患者的知識、態度和裝備。他強調精神病患者亦是社會一分子，希望大眾以同理心理解患者及其照顧者的困難，加上地區支援配套改善，相信可避免類似悲劇再發生。

執法部門早前就案件向死者家屬致以深切慰問，形容事件在「電光火石之間」發生，強調「大家唔想有呢啲事發生」，呼籲外界切勿標籤有精神健康問題人士。